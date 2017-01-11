Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir

TBMM’de süren yeni anayasa görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bizim yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir. Siz Atatürk’ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM’de süren yeni anayasa görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulundu. Bozdağ’ın skandal açıklamaları tarihe geçti ve olacak olanları gözler önüne serdi: “Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. Siz Atatürk’ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz. Aynı şeyi yapıyoruz” OHAL dönemlerinde de anayasa görüşmelerinin olabileceğini belirten Bozdağ, “Cumhurbaşkanlığı sistemi milletimizin ve ülkemizin bekasıyla doğrudan ilgilidir. Anayasa değişikliği bir şahıs meselesi değil, memleket meselesidir. OHAL döneminde Anayasa değişikliği görüşülemez yaklaşımı doğru değildir” dedi.

‘Rejim değişikliği söz konusu değil’

Yaşananların rejim değişikliği olarak değerlendirilmeyeceğini belirten Bozdağ, “Bu Gazi Meclis savaşın olduğu dönemde 1924 Anayasası’nı yapmış, yürürlüğe koymuştur. Parlamento Anayasa yapmaya yetkilidir. Bu değişiklik rejim değişikliği olarak gösterilemez. Bugüne kadar Cumhuriyet’in niteliklerine ilişkin bir tartışma yoktur. Bunu rejim değişikliği olarak nitelendiremezsiniz, bu farklı bir takdim olur” değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ: Mustafa Kemal’de partiliydi

CHP’li ve HDP’li isimlerin kürsüde yaptığı eleştirilere değinen Bozdağ, partili cumhurbaşkanlığı sistemini savunurken, M.Kemal’i ve İsmet İnönü’yü örnek gösterdi. M. Kemal ve İnönü’nün de partili ve cumhurbaşkanı olduklarını ifade eden Bozdağ şöyle konuştu: Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı. İsmet İnönü partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı. Ne oldu? Tarafsızlıklarına halel mi geldi? Milletvekilleri partili. Milletin tamamını temsil ediyor mu? Ediyor. Bakanlar partili. Milletin tamamının bakanı mı? Evet bakanı. Başbakan, partili. Milletin tamamının başbakanı olarak çalışabiliyor mu? Çalışabiliyor. Meclis Başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları partili. Herkesin başkanı, herkesin meclis üyesi olarak çalışabilecek, ama Türkiye’nin cumhurbaşkanı partili olursa kıyamet kopacak. Böyle bir çelişki olabilir mi? Partili Cumhurbaşkanı ile yeni tanışmıyoruz. Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. Cumhurbaşkanı’na siyasi sorumluluk getirdik, yanlış mı yaptık?”

‘Sanane’ dediler açık oy kullandılar

‘Başkanlık sistemi’ni de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin maddeler, Meclis’te kurulan komisyondan AKP ve MHP’lilerin işbirliğinde 29 Aralık 2016’da geçmişti. Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşerken, değişiklik teklifi dün Meclis’te görüşülmeye başlanmıştı. Milletvekillerinin hararetli tartışmaları sürerken Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesine geçilmesi oylandı. 480 milletvekilinden 338’i kabul oyu kullanırken teklifin görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşülmesine 134 milletvekili ret oyu verirken iki milletvekili çekimser, beş milletvekili boş, bir milletvekili de geçersiz oy kullandı. HDP’li vekiller oylamaya katılmadı.

Akdağ: Sana mı soracağım?

Oylamada, muhalefetin itirazlarına rağmen AKP’li vekiller Meclis kürsüsünün hemen yanında kurulan kabine girmeden açık oy kullandı. Açık oy kullanan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kendisine tepki gösteren muhalefet milletvekillerine “Sana mı soracağım” diye bağırdı. AKP’li vekillerin açık oy kullanmasını, HDP ve CHP’li vekiller görüntüledi. İtirazlar nedeniyle oylama beklenenden uzun sürdü. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da gizli oy kullanmadığını görüntüledi. Oylama sonrası CHP’liler oylamanın Anayasa’ya ve içtüzüğe aykırı yapıldığını savundu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın hastanede tedavi görmesi nedeniyle oturumu yöneten TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, vekillerin karşı çıkmasına rağmen oylamanın usule uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

İlk oylamada16 fire

AKP-MHP’nin “Başkanlık Tasarısı”nın TBMM’deki görüşmeleri başladı. Meclis’te “Başkanlık Tasarısı”na ilişkin lehte ve aleyhte konuşmalar yapıldı. 5 oturum sonunda teklifin maddeleri üzerinde görüşülmesine yönelik yapılan oylamada 480 oy kullanıldı. Oylama sonucunda kabul oyu 338, ret oyu 134 oldu. Referanduma gidilmesi için gerekli oy barajı 330 iken kamuoyunda 8 oyla barajı geçen iki partiden kaç fire verildiği merak ediliyor. Haber sitelerinde yer alan bilgilere göre daha önceden 7 milletvekilinin “hayır” oyu vereceğini açıkladığı MHP’de eğer AKP’den hiç fire verilmediği kabul edilirse 16 firenin olduğu belirtiliyor. Ancak kulislerde yapılan yorumlar MHP kadar olmasa da AKP’den de fire verildiği yönünde. Ancak sonuç olarak 356 milletvekiline sahip AKP-MHP ittifakı, 338 kabul oyu çıkan ilk oylamanın sonucuna göre ilk günden 16 fire verdi.