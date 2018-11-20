Adalet Bakanı Gül cezaevlerindeki kişi sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur." dedi.

Gül, "FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını belirten Gül, "Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek." ifadesini kullandı.

"Darbe suçundan 289 dava açılmıştır. Bu davalardan 220'si karara çıkmış, 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir." diyen Gül, şunları söyledi: