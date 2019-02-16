Adalet Bakanı Gül'den 'dindarlık' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ankara'nın belediye başkanlığına adaysan insanları dindar, dindar olmayan diye ayıramazsın. Bölücülük yapamazsın" dedi.

Bakan Gül, AKP'nin Sincan Pınarbaşı Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışında, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Gül, şöyle devam etti: "Elbette Türkiye'de başörtülü de başı açık da dindar olanı da olmayanı da bu ülkenin asil evladıdır. Biz farklılıklarımızla güzeliz, Türk'üyle güzeliz, Kürt'üyle güzeliz, başı açığıyla, başı örtülüsüyle, asla böyle bir ayrım yapamayız. 82 milyon biriz, kardeşiz ve beraberiz. Ankara'nın belediye başkanlığına adaysan insanları dindar, dindar olmayan diye ayıramazsın. Bölücülük yapamazsın."

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