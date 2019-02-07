Adalet Bakanı Gül: Türkiye’de bir af meselesi yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir tv programında yayımlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Türkiye’de bir af meselesinin olmadığını, MHP’nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, “Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır.” diye konuştu. İnsanlardaki cezasızlık algısının adalete duyulan güveni sarstığını belirten Bakan Gül, “Ceza adaletini sağlayan, adalet duygusunu tam anlamıyla ‘Adalet yerini bulmuştur’ anlayışını sağlayacak çalışma önerimizi tamamladık. Bunu da siyaseten planlayıp uygun görülmesi halinde Meclisin takdirine sunacağız. Bu konuda temel yaklaşımımız, ‘Yapanın yanına kâr kalıyor’ algısını ortadan kaldıracağız” değerlendirmesini yaptı.