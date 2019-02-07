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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Adalet Bakanı Gül: Türkiye’de bir af meselesi yok

07 Şubat 2019, Perşembe 16:00
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir tv programında yayımlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Türkiye’de bir af meselesinin olmadığını, MHP’nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, “Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır.” diye konuştu. İnsanlardaki cezasızlık algısının adalete duyulan güveni sarstığını belirten Bakan Gül, “Ceza adaletini sağlayan, adalet duygusunu tam anlamıyla ‘Adalet yerini bulmuştur’ anlayışını sağlayacak çalışma önerimizi tamamladık. Bunu da siyaseten planlayıp uygun görülmesi halinde Meclisin takdirine sunacağız. Bu konuda temel yaklaşımımız, ‘Yapanın yanına kâr kalıyor’ algısını ortadan kaldıracağız” değerlendirmesini yaptı.

 

Etiketler: abdülhamit gül, adalet bakanı
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  • Arif

    10.2.2019 13:35:36

    Bence na af var nede denetim serbest'sizlik. Ama söz veripte umut veripte uygulamamakta olmaz. Allah'tan umut kesilmez ben halen umutluyum.dua edelim kardeşlerim.

  • Merve

    9.2.2019 16:54:20

    Sayın cumhur başkanımız sizin iki dudagınızın arasında bizim yavrularımızın babasız anasız buyumesi ne olur bizlerideduyun artık suçsuz yere yatan insanlara hemde çocukalrına ailesine veriyorsunuz bu cezaları ne olur duyun artık isyanımızı duyun sesimizi

  • Faruk

    8.2.2019 21:52:14

    Ortaya af söylentisi atıp geri çekilemezssiniz..lütfen lafınızin arkasinda durun duyguları sömürmeyin

  • murat

    8.2.2019 21:37:00

    kimse boş yere ümitlenmesin, bu af konusunda devletin tutumu belli,

  • Fatih

    8.2.2019 21:29:07

    Ceza indirimi haberini dört gözle bekliyoruz. Yeter yass çıksın artık..

  • Nihat

    8.2.2019 19:52:54

    Bu af çıksın artık babasız annesiz büyüyen çocuklar asıl ceza çeken .

  • Kübra

    8.2.2019 15:09:27

    Yeter artik af istiyoruz siz umut verdiniz sonra da söz konusu değil diyorsunuz bu kadar kolay mi af varsa oy da var açık ve net biz neler cekiyoruz siz görmüyor duymuyorsunuz yeter af af af af af

  • Sebahat

    8.2.2019 10:23:19

    Yeter artık dayanacak gücüm kalmadı artık çıksın bu af insanların duygularını somurmeyin

  • Mine

    8.2.2019 08:49:05

    biz af istiyoruz bekliyoruz hayatta herkes ikinci bi şans verilmeli Allah bile af ederken biz kimiz af af af af

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