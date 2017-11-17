Adalet Bakanlığı’nda üst düzey görevden almalar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Adalet Bakanlığına ait atama kararları yayımlandı.

Buna göre, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ali Tektaş, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp görevden alındı. Teftiş Kurulu Başkanlığında Şaban Kazdal, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Müsteşar Yardımcısı Şaban Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğüne Ahmet Kar getirildi. Ayrıca Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası görevden alınırken, yerine atama yapılmadı. Bilgi İşlem Daire Başkanı Servet Gül’ün yerine İdris Ünal, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Birol Terlemez’in yerine Erdal Demir getirildi. Bakanlık Müsteşar Yardımcılıklarına da Ömer Faruk Aydıner ile Talip Bakır atandı. AA

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