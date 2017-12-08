Adalet Bakanlığı ve eski Başbakanlık çalışanları hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, 3'ü Adalet Bakanlığı çalışanı, 17'si eski Başbakanlık çalışanı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

AA

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