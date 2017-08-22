"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Adalet hepimiz için hayati bir ihtiyaç

22 Ağustos 2017, Salı
23. Dönem Bursa milletvekili seçilen 2011 yılında tekrar gazeteciliğe geri dönen Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, adalet ve hukuk çağrısı yapılmasında rahatsızlık duyulmasının yanlış olacağını söyledi.

Mehmet Ocaktan’ın, Karar’da yayınlanan dünkü  yazının bir bölümü şöyle: “Unutmayalım ki AK Parti 16 yıl önce, Türkiye’de yaşanan adaletsizliklere ve baskılara karşı ‘hak-adalet-özgürlük, kalkınma’ ilkeleriyle yola çıktı ve milletin yüreğinde inanılmaz bir karşılık buldu. Nitekim AK Parti’nin 2002 seçim beyannamesinde evrensel demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne öylesine güçlü bir vurgu yapılmıştır ki, bugün bile hala bir demokrasi manifestosu niteliğindedir: “Mevzuatımızdaki yasakçı hükümler nedeniyle, ülkemiz hukuk devletinden çok kanun devleti görüntüsü vermektedir. Türkiye, kanunlarını hukuka, hukukunu evrensel adalet ve insan hakları esaslarına dayandırarak ve temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sınırlayan yasakçı hukuk sistemini değiştirerek gerçek anlamda hukuk devleti olacak ve uluslararası camiada saygın bir yer kazanacaktır.”

Dindar ve muhafazakar kesimler artık bu kavramlardan hoşlanmıyor

Bütün politikalarının merkezine insanı koyarak yola çıkan AK Parti biliyordu ki, demokrasinin nihai amacı, başta düşünce, inanç, eğitim, örgütlenme ve teşebbüs özgürlüğü olmak üzere bütün sivil ve siyasi özgürlükleri güvence altına almak ve insanların korku ve endişeden uzak yaşamalarını sağlamaktır. İşte siyasetin bütün kodlarını değiştiren bu modern demokratikleşme hamlesi, aynı zamanda Türkiye’de dindarların yıllardır verdiği mücadeleye de yeni bir açılım kazandırmış ve ülkedeki demokrasi ikliminin alanını genişletmiştir. Ancak talihsizliğe bakın ki, bugün dindar ve muhafazakar kesimler artık ‘demokrasi-özgürlük-adalet’ gibi kavramlardan pek hoşlanmıyorlar. Unutmayalım, inançlarımız, kimliklerimiz, dünya görüşlerimiz ne olursa olsun adalet, özgürlük, hak-hukuk her zaman hepimiz için hayati bir ihtiyaçtır. Ve kimin ne zaman başının dara düşeceği de hiç belli olmaz.

Haber Merkezi

Etiketler: adalet, hukuk, mehmet ocaktan
Okunma Sayısı: 2496
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Serkan

    22.08.2017 13:40:36

    Hukuk ve adalet'in sadece lafı kaldı,Hasbünellahü ve nığmel vekil.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.