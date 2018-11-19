"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Adalet herkese lâzım!

19 Kasım 2018, Pazartesi
Gezi Parkı eylemleriyle gerekçelendirilen akademisyenlere yönelik operasyona tepkiler devam ederken, yandaş medya tarafından yapılan haberlere AKP’li isimler de isyan etti. AKP’li Yeneroğlu, “Unutulmamalı ki adalet hepimize lâzım” dedi.

AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, Gezi Parkı eylemleriyle gerekçelendirilen akademisyenlere yönelik operasyon için Yeni Şafak gazetesinin yaptığı habere tepki gösterdi. Yeneroğlu, Twitter hesabından Yeni Şafak’ın “Gezi’nin beyni alındı” başlıklı Mustafa Sait Özkan imzalı haberin kupürünü paylaşarak şunları yazdı; “Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz... Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!? Unutulmamalı ki adalet hepimize lâzım...”

Tahammülsüzlük zinciri kırılmalı

AKP’ye yakınlıklarıyla bilinen yazarlar da akademisyenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösterdi. Araştırmacı Yazar Yıldız Ramazanoğlu, “Her gelenin ötekini tasfiye ettiği ezdiği yok saydığı, insan birikimimizi harcayan sistemle kökten yüzleşelim. Darbeci kafaların yaptıklarının hesabı, karşı çıkanlara ödetiliyor. Bu ortamda gençliğin vicdanı hak ve adalet duygusu nasıl tekâmül edecek.”

Araştırmacı Yazar Yıldız Ramazanoğlu

“Zamanında mütedeyyin insanlara yönelen ağır hak ihlâllerine karşı durduklarında muhalifler olarak alkışlanan kıymetli insanların, şimdi muhaliflik gerekçesiyle gözaltına alınması yaman bir çelişki. Türkiye bu tahammülsüzlük hoyratlık zincirini kırmak zorunda” ifadelerini ihtiva eden twittler atarak yaşananları çelişki olarak niteledi. 

28 Şubat’tan niye şikâyet ediyorduk?

28 Şubat dönemi hatırlatması yapan Yazar Cihan Aktaş ise hukukun politikleşmesine dikkat çekti. Aktaş sosyal medya hesabından şunları yazdı; “Hocalar muhalif oldukları için tutuklanabilirse 28 Şubat’tan niye şikâyet ediyorduk? Politik tutuklamalardan ötürü dilenen özürlerden, hukukun politikleşmesinden yoruldu toplum. Muhaliflerinin haysiyetli yaşama şartlarını gözetmeyen her siyaset geleceğe bir rövanşizm hazırlar.”

 

Etiketler: Türkiye, adalet, AKP
Okunma Sayısı: 700
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet herkese lâzım!

    Macron: Avrupa daha güçlü ve bağımsız olmalı

    'Milletin kimliğini oluşturan asıl unsur din ve inançtır'

    Tabutta tahliyeler devam ediyor

    Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisi

    Irak'ta bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı

    Yazarlarımız TÜYAP’taydı

    TSK Afrin'de yağmacı gruplara karşı operasyon başlattı

    Trump: Kaşıkçı ile ilgili ses kayıtları elimizde

    Pancar tarlada kaldı

    Gazeteler ötekileştiriliyor

    Amerika’da Mevlid-i Nebi programı

    Doğaseverlerin Kaçkarlar'daki tefekkür durağı

    Tayvan'da rengarenk bir müsbet hareket örneği

    Bakan Varank yerli kanser ilacını yerinde inceledi

    'İsrail'in insanlık dışı uygulamaları ifşa edilmeli'

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde büyüme devam edecek

    "Bizim derdimiz kavga etmek değil"

    Rusya Enerji Bakanı: TürkAkım gibi projeler ekonomik iş birliğimizin temelini oluşturacak

    Washington Post: Trump, Selman'ın yalanlarını savunuyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet herkese lâzım!
    Ali FERŞADOĞLU

    Lânetleşme duâsı nedir?
    Sebahattin YAŞAR

    Zulüm unutulmaz, o kalpte sönmeyen bir ateştir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Kesin bakalım şu alkışları” diyebilseler
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ahireti tam bildikleri halde...
    Genel

    Devlet-Cemaat İlişkileri
    Genel

    Bayram Yüksel ağabeyi rahmetle anıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyamıza inen eşsiz müjde
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.