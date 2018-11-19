Adalet herkese lâzım!

Gezi Parkı eylemleriyle gerekçelendirilen akademisyenlere yönelik operasyona tepkiler devam ederken, yandaş medya tarafından yapılan haberlere AKP’li isimler de isyan etti. AKP’li Yeneroğlu, “Unutulmamalı ki adalet hepimize lâzım” dedi.

AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, Gezi Parkı eylemleriyle gerekçelendirilen akademisyenlere yönelik operasyon için Yeni Şafak gazetesinin yaptığı habere tepki gösterdi. Yeneroğlu, Twitter hesabından Yeni Şafak’ın “Gezi’nin beyni alındı” başlıklı Mustafa Sait Özkan imzalı haberin kupürünü paylaşarak şunları yazdı; “Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz... Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!? Unutulmamalı ki adalet hepimize lâzım...”

Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz.... Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!? Unutulmamalı ki adalet hepimize lazım... pic.twitter.com/CGacHzRMFL — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 17 Kasım 2018

Tahammülsüzlük zinciri kırılmalı

AKP’ye yakınlıklarıyla bilinen yazarlar da akademisyenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösterdi. Araştırmacı Yazar Yıldız Ramazanoğlu, “Her gelenin ötekini tasfiye ettiği ezdiği yok saydığı, insan birikimimizi harcayan sistemle kökten yüzleşelim. Darbeci kafaların yaptıklarının hesabı, karşı çıkanlara ödetiliyor. Bu ortamda gençliğin vicdanı hak ve adalet duygusu nasıl tekâmül edecek.”

Araştırmacı Yazar Yıldız Ramazanoğlu

“Zamanında mütedeyyin insanlara yönelen ağır hak ihlâllerine karşı durduklarında muhalifler olarak alkışlanan kıymetli insanların, şimdi muhaliflik gerekçesiyle gözaltına alınması yaman bir çelişki. Türkiye bu tahammülsüzlük hoyratlık zincirini kırmak zorunda” ifadelerini ihtiva eden twittler atarak yaşananları çelişki olarak niteledi.

28 Şubat’tan niye şikâyet ediyorduk?

28 Şubat dönemi hatırlatması yapan Yazar Cihan Aktaş ise hukukun politikleşmesine dikkat çekti. Aktaş sosyal medya hesabından şunları yazdı; “Hocalar muhalif oldukları için tutuklanabilirse 28 Şubat’tan niye şikâyet ediyorduk? Politik tutuklamalardan ötürü dilenen özürlerden, hukukun politikleşmesinden yoruldu toplum. Muhaliflerinin haysiyetli yaşama şartlarını gözetmeyen her siyaset geleceğe bir rövanşizm hazırlar.”