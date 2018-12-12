Adalet imanın gereğidir

TEVHİD VE İMANLA DOĞRUDAN İLGİLİ BİR DEĞER OLAN ADALET İÇİN, “OLSA DA OLUR, OLMASA DA” DENİLEMEZ.

HAYATIN HER SAFHASINDA

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı: “Eşitlik, denge ve hakkaniyet anlamına gelen adalet günlük hayatın her safhasında geçerlidir. Adaletin tevhidle, imanla alâkası vardır ve 'Olsa da olur, olmasa da olur' denilecek bir özellik değildir.”

EŞİTLİK, DENGE, HAKKANİYET

“Eşitlik, yaratılıştan gelir. Denge hak ve sorumlulukların ölçülü dağıtımına işaret eder. Hakkaniyet, herkese hak ettiğini vermek, kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklememek ve kendimizi karşıdakinin yerine koymaktır.”

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ADALET İMANIN GEREĞİ

“Adalet günlük hayatın her safhasında geçerlidir” diyen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, “Adaletin tevhitle, imanla alÂkası vardır ve ‘olsa da olur, olmasa da olur’ denilecek bir özellik değildir” dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, “Adalet günlük hayatın her safhasında geçerlidir. Adaletin tevhitle, imanla alâkası vardır ve ‘olsa da olur, olmasa da olur’ denilecek bir özellik değildir” diye konuştu. Martı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, üniversitede düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” konferansında konuştu. Toplumda farklı cinsiyet kalıplarının olduğunu belirten Martı, her toplumun bir kız veya oğlan çocuğunu zamanla farklı nitelikleri, davranış modelleri, rolleri, sorumlulukları, hakları ve beklentileri olan bir erkek ve kadına dönüştürdüğünü söyledi.

Kendimizi karşıdakinin yerine koymalıyız

Adaletin üçüncü temel anlamı olan hakkaniyetin, herkese hak ettiğini vermek, kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklememek ve kendimizi karşıdakinin yerine koymak olarak nitelendirilebileceğine işaret eden Martı, “Her insanın kendi öncelikleri, değerleri ve hayalleri olduğunu unutmamalıyız. Kadının yanında erkeğin haklarını da çiğnememeli, ayrıca akraba ilişkilerine, menfaate ve duygulara göre hareket edilmemelidir. Toplumsal cinsiyet adaletini, eşitliğin ötesinde denge, insaf ve hakkaniyetin sağlayacağı unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

‘Olmasa da olur’ denilemez

Toplumsal cinsiyet eşitliğinde kâmil insan olarak erkeği merkeze alan ve cinslerden birini diğerinde eriten totaliter bir zeminin eşitliği sağlamayacağı, aksine mağduriyetin kaynağı haline geleceği kanaatine ulaşıldığını dile getiren Martı, “O halde, her iki cinsin de öz değer sahibi olduğu ve kendilerine özgü nitelikleri, yetenekleri, tecrübeleri ile değerlendirilmesi adaletlidir. Adalet günlük hayatın her safhasında geçerlidir. Adaletin tevhitle, imanla alâkası vardır ve ‘olsa da olur, olmasa da olur’ denilecek bir özellik değildir.” diye konuştu.

En önemli denge adalettir

Martı, adaletin eşitlik, denge ve hakkaniyet gibi üç temel anlamı olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti; “Adaletin temel anlamlarından biri olan eşitlik, yaratılıştan gelmektedir. Her iki cinsin de yaratılış malzemesi, yani insanlık hamuru aynı olduğu gibi, bedenlerine üflenen ruhu da aynıdır. Allah katında kadın ve erkeğin aynı vahye muhatap olmaları, aynı davranışı sergilediklerinde aynı karşılığı almaları, mükafatta da cezada da denk olmaları eşittir. Eşitliğin bozulması sadece Allah’tan sakınma duygusundaki derinlikle mümkündür. Adaletin ikinci anlamı denge ise hak ve sorumlulukların dengeli, ölçülü dağıtımına ve terazi misali bir tarafa yüklenmeyen sağlıklı bir ilişkiye işaret etmektedir. Kadın ve erkeğin arasındaki en önemli denge adalettir.”