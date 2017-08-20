Adalet ve hakkaniyet istiyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinden üçlü rakamlarla, buçuklu rakamlarla uzlaşma çıkmayacağını belirterek, markası adalet, modeli hakkaniyet olan bir hesap makinesinin devreye girmesini beklediklerini ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinden üçlü rakamlarla, buçuklu rakamlarla uzlaşma çıkmayacağını Kamu İşveren Heyeti’nin görmesi gerektiğini belirterek, “Bize sunulan teklif, markası cimri, modeli keyfilik olan bir hesap makinesinin ürünüdür. Biz, ‘markası adalet, modeli hakkaniyet’ olan bir hesap makinesinin devreye girmesini bekliyoruz” dedi. Eğitim-Bir-Sen 37. Başkanlar Kurulu toplantısının açılışı Kızılcahamam Çam Otel’de gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin hukuken hâlâ devam ettiğini belirten Yalçın, “Fakat fiilen devam etmesi için Kamu İşveren Heyeti’nin 14 Ağustos’ta bize sunduğu teklifin, müzakere edilebilir bir noktaya, bizim tekliflerimizle yan yana durabilecek oranlara çekilmesi gerekiyor. Kamu İşveren Heyeti’nin, başka bir ifadeyle hükümetin bize sunduğu her iki yıl için 3+3, bizim için kabul edilmesinden öte pazarlık edilmesi dahi güç bir teklif. Bize sunulan oranlar, masanın özne tarafını oluşturan doğrudan 5 milyon, dolaylı olarak 20 milyon insanın, daha iyi bir Türkiye ufkuna, emeğin değerini artırma ve hakkını alma umuduna oldukça uzaktır.” dedi.

“Düşük teklife kapalıyız”

Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu teklife karşı üç alternatifli cevapla masada yer aldıklarını belirten Yalçın, “Teklif düşük olunca, açık ve kesin bir tavırla, ‘Bu müzakereye kapalıyız’ tepkisini verdik. O günden bugüne ve halihazırda bu tepkimizi değiştirmemizi, masada pazarlık sürecine girişmemizi sağlayacak ikna edici, 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmaya doğru gitmesini inşa edici yeni bir teklif ve tatmin edici bir oran henüz bize bildirilmedi.” dedi. İşveren Heyeti’nin Başkanı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının çeşitli vesilelerle yaptıkları görüşmelerde, rakam yerine mesaj vermeye çalıştığını aktaran Yalçın, “Rakamlara mesajı masada Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak verdik. Bize mesaj değil rakam verilmeli. Basında bazı haberler yer aldı. 4 tane üçün yanına üç tane buçuk eklemek şeklinde yaklaşımlardan bahsediliyor. 2018-2019 yılları için dört 6 aylık döneme ilişkin mağdur edecek rakam verildi. Bize 4 altı ayda mağdur edecek rakam değil, dört başı mamur rakam lâzım” şeklinde konuştu.