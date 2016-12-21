Adalet yoksa huzur olmaz

Gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Battal Malatya’da yaptığı konuşmasında, adaletin önemine dikkat çekerek, yaşanan sorunların adalet ve demokrasiyle çözüleceğini belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Battal Gaziantep, Elazığ ve Adıyaman’dan sonra Malatya’da Yeni Asya okuyucularıyla bir araya geldi. Malatya’da ‘Adaleti Mahza’ konulu seminerde konuşan gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Battal, “Kur’ân’ın dört esası vardır. Yani Kur’ân’ı sıksanız dört damla çıkar, bunlar ise ‘Tevhid, Haşir, Nübüvvet, Adalet ve İbadet’tir” dedi. Adalet kavramının önemine değinen Battal, Risale-i Nur’da adalet dersi tam alınırsa sıkıntı olmaz” şeklinde konuştu.

Adalet ve demokrasi darbeleri önler

Cevşenül Kebir ve Celcelutiye’nin yolunda ilerliyoruz diyen Battal, “Risale-i Nur’da Adalet dersi tam alınırsa sıkıntı olmaz. Batı insanı ikilemde kalıyor. Kur’an ne diyor, Müslüman ne yapıyor? Sıkıntı buradan kaynaklanıyor’’ dedi. Dünya’da ve ülkemizde darbe gibi sıkıntıların olmaması için adalet ve demokrasinin gerekliliğine vurgu yapan Battal, “Yönetimler seçimle gelmeli ve seçimle inmelidir. Risale-i Nurlar baştan sona her eseriyle okunmalı ve uygulanmalıdır’’ diyerek sözlerini tamamladı.



Allah’ın yarattığı her şeyde adalet vardır

Adaleti Mahza’nın gerekliliği üzerinde duran Battal, ‘’Her şeyde Adalet olmalıdır. Allah’ın yarattığı her şeyde mutlaka adalet vardır. Sıkıntı kullardadır. İlk dört halife devrinde mutlak adalet olan ‘Adaleti Mahza’ uygulandı. Hz. Hasan’ın 6 aylık hilâfetinden sonra savrulmalar başladı. Hilâfet saltanata dönüştü. Çok haksızlıklar oldu ve oluyor. Risale-i Nur o 6 aylık Hz. Hasan’ın hilâfetinin devamıdır. Onun için bu hizmet çok önemlidir. Risale-i Nur hakaiki imaniyeyi esas alıyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Kurnaz / Malatya