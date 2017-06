Adalet yoksa insanlık biter

İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, “Adalet yoksa, adaletten şüphe duyuluyorsa bu ister aile içinde olsun, ister okulda, ister işletmede, işyerinde; insanı insan yapan, insana yakışan ne varsa bir bir kaybolur.”

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu 2017 mezunlarını verdi. Mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne olurken, törende konuşan İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, hukukun önemine vurgu yaparak, öğrencilere öğütler verdi.

‘Adaletin olmadığı yer’

Hukukun evrensel bir gereksinim olduğunu belirten Dr. Bahar Akıngüç Günver şunları söyledi: “İnsan yaşamında her şey imkânlar dahilinde yenilenebilir. Özellikle yaşadığımız çağ sunduğu olanaklarla bunu mümkün kılıyor. Ancak bir değer, bir ihtiyaç var ki onun yerini hiçbir şey tutmaz. O değer adalet. Eğer adalet yoksa, hiçe sayılıyorsa onun kaybettirdiklerini yerine koymak, yol açtığı yıkımları onarmak çok zordur. Çünkü adaletin olmadığı yerde bireyin özvarlığı zedelenir; kendine olan inancı, saygısı, güveni, yaşama sevinci yok olur. Bu ruh hali sinsi sinsi toplumun geneline sirayet eder. Öfke, kayıtsızlık, kuşku, kaygı, korku başlar. Anlam duygusu yerini hiçliğe bırakır. Özetle; adalet yoksa, adaletten şüphe duyuluyorsa bu ister aile içinde olsun, ister okulda, ister işletmede, işyerinde; insanı insan yapan, insana yakışan ne varsa bir bir kaybolur. Adalet evrensel bir gereksinimdir. Adalet, yeryüzünü paylaştığımız her canlı için gereklidir. Bu nedenle hukuk bir toplumu tamamlayan, inşa eden, onaran, oluşturan, her ayrıntının teminatıdır.”

Yaptığınız işlerden memnunsanız

Törende, mezun olan öğrencilere hitaben konuşan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel de, “Yaşam serüveninizin bundan sonraki başlangıçlarında, başkalarının çizdiği kopya edilmiş haritaları bir kenara atın ve kendi haritanızı hazırlayın. Başarının en önemli kıstası, çizdiğiniz bu haritaya bağlı olarak kişisel mutluluk ve iç huzurunuzdur. Meslekî ve sosyal yaşamda gerçekleştirdiklerinizden, ürettiklerinizden, yaptığınız işlerden memnunsanız ve mutluysanız başarılısınız demektir” dedi.

‘Hukukun olmadığı dönemlerde’

İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk de genç hukukçulara tavsiyelerde bulundu ve şunları dile getirdi: “Yapacakları şey, hiçbir zaman sabırsız hareket etmeyecekler, hiçbir zaman yılgınlık, bıkkınlık göstermeyecekler. Hukukun olmadığını iddia ettikleri dönemlerde bile hukukun varlığı için mücadele edecekler. Zaten hukukçuya, hukukun olmadığının iddia edildiği zamanlarda çok ihtiyaç var. O bakımdan biz öğrencilerimizin, bilimin ışığında, aydınlık yolda yürümelerini tavsiye ediyoruz. Uluslararası hukukun evrensel ilkeleri başta olmak üzere gerçekten çok donanımlı 240 öğrenciyi mezun ettiğimizi düşünüyoruz. “