'Adalet' yürüyüşü 4. gününde: Kılıçdaroğlu'nun zor anları...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepki yürüyüşü devam ediyor.

Kılıçdaroğlu tepki yürüyüşünün dördüncü gününe başladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün dördüncü gününün sabahında "Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar 'Hakim savcı çağırırmış.' Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün dördüncü gününün sabahında, Kahramankazan'da Kent Ormanı Piknik Alanı'nda açıklamalarda bulundu. Sevgiyle, hoşgörüyle yürüdüklerini, yürüyüş sırasında kimseyi rahatsız etmemeye özen gösterdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, adalet isteyenlere kucaklarını, gönüllerini açtıklarını belirtti.

"Buyurun, adalet için hep birlikte yürüyelim" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Dün 20 Temmuz darbecisi açıklamalar yapmış, efendim neymiş, yürüyormuşuz akşam karavanda kalıyormuşuz. Vallahi benim karavanda altın klozet yok. Arzu ediyorsa gelsin, bir gece kendisini misafir edebilirim. Kendisi karavanda kalsın ben dışarıda toprakta yatacağım. Bir gece..." diye konuştu.

Bir kişi yürüyüş sırasında kalp krizi geçirdi

Yürüyüşünün dördüncü gününe Kahramankazan'da Kent Ormanı Piknik Alanı'ndan başlayan Kılıçdaroğlu'nun kortejinde bulunan bir kişi yürüyüş sırasında kalp krizi geçirdi. CHP Mamak ilçe örgütünden olduğu öğrenilen kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Söz konusu kişinin yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kardiyovasküler yoğun bakım merkezine nakledilecek

Edinilen bilgiye göre, kalbi durmuş halde hasteneye getirilen kişi müdahalenin ardından durumu iyileşen ve halen müşahede altında tutulan hastanın Ankara'daki bir kardiyovasküler yoğum bakım merkezine nakledileceği öğrenildi.

Ayağı kayan Kılıçdaroğlu düştü

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Kurtboğazı Barajı yakınlarından geçişi sırasında tepeye çıkan bir grup büyük Türk Bayrağı açtı. Tepeye çıkarak grubu selamlayan Kılıçdaroğlu, inerken ayağının kayması sonucu düştü. Korumalarının da yardımıyla ayağa kalkan Kılıçdaroğlu yürüyüşüne devam etti.

Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu kortej, yürüyüşün bugünkü bölümünün 5. kilometresinde mola verdi. CHP Aydın Milletvekili doktor Metin Lütfi Baydar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'na Babalar Günü hediyesi

Baydar, Kılıçdaroğlu'na daha sık mola vermesi önerisinde bulunduklarını da kaydetti.

Bu arada Kılıçdaroğlu'na yürüyüşü sırasında parti örgütlerinin temsilcileri tarafından Babalar Günü dolayısıyla çiçek hediye edildi.

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