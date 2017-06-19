'Adalet' yürüyüşü konvoyundan üzücü haber

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dünkü yürüyüşü sırasında kalp krizi geçiren Hasan Tatlı (69), tedavi gördüğü hastanede öldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü yürüyüşü sırasında kalp krizi geçiren Hasan Tatlı (69), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepki yürüyüşüne katılan Mamak ilçe örgütünden Tatlı, dün Kahramankazan yakınlarında kalp krizi geçirmişti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan Tatlı, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmişti. Tatlı'nın sabah saatlerinde öldüğü belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 2395

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.