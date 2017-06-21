'Adalet Yürüyüşü'nde ikinci kalp krizi

Habertürk TV'nin haberine göre Muğla'dan gelen Erol Doğan yürüyüşte kalp krizi geçirdi. Hasteneye kaldırılan Doğan'ın durumu iyi.

Yürüyüşte daha önce 69 yaşındaki Hasan Tatlı kalp krizi geçirerek ölmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar arasında bulunan 69 yaşındaki Hasan Tatlı'nın geçirdiği kalp krizinin ardından ölmesine ilişkin "Çok üzgünüz. Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız. Yarın bir grup milletvekili arkadaşımız cenaze törenine katılacak." demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüş, bir haftasını geride bıraktı.

Okunma Sayısı: 331

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.