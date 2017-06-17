'Adalet Yürüyüşü'ne destek büyüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Herkes için adalet” diyerek başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne farklı kesimlerden destekler gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’ne farklı çevrelerden gelen katılımcılarla devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a doğru 24 gün sürecek yürüyüşü hakkında “Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir” diyen Devlet Bahçeli’nin eleştirilerine “Hiç meraklanmasın, onun da adalete ihtiyacı olacak” sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun yanındaki isimler dikkati çekti. AKP kurucularından olan ve partiyle yolları ayrılan Fatma Bostan Ünsal ile eşi Mazlumder’in eski başkanı ve eski AKP Adıyaman Milletvekili Faruk Ünsal, KHK ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Cihangir İslam da yürüyüşe katıldı.

‘Amasız’ destek veriyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek olduğunu belirterek, “TBMM Başkanı’mız durumdan vazife çıkarır da Erdoğan’la Kılıçdaroğlu’nu bir masa etrafında toplar ve konu daha büyümeden orada tartışılarak çözülür. Bu talebimi, Sayın Kahraman’a iletmek istiyorum” dedi. Bağımsız Isparta Milletvekili Okutan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘adalet’ talebiyle yürümesine amasız, lâkinsiz destek veriyorum. MİT TIR’ları olayı ve sonrasındaki gelişmelere baktığımızda hem AKP, hem CHP’den farklı düşündüğümüzü söylemek durumundayım. İktidarda devlet aklı CHP’de demokratik sağduyu ortadan kalkmıştır. Kimse bu konunun ülkemizi nerelere sürükleyebileceğini görmüyor.”

Meclis Başkanı’na çağrı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’dan sorunu çözmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir masa etrafında buluşturmasını talep eden Nuri Okutan, “Belki TBMM Başkanı’mız durumdan vazife çıkarır da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nu bir masa etrafında toplar ve konu daha büyümeden orada tartışılarak çözülür. Bu talebimi Sayın Kahraman’a iletmek istiyorum. Bir ‘oldu bitti’yle Meclis iç tüzüğü değiştirilmek isteniyor. Muhalif milletvekilleri için şimdi her türlü bahaneyle fezlekeler hazırlanıyor” dedi.

Demokrasi için bir fırsat

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, CHP’nin yürüyüşünün, geç başlayan doğru bir adım olduğunu belirterek, “Bu yürüyüş, Türkiye’de demokrasi güçlerinin bu yaşadığımız siyasî darbe operasyonuna ortak tepki verme iradesini güçlendirirse önümüzde önemli fırsatlar olacaktır; dikta rejiminin uygulamalarını durdurmak ve Türkiye’de demokrasiye giden yolu yeniden açmak açısından” dedi.

Mustafa Kamalak: Karşı durmak mecburiyetindeyiz

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Güvenpark’tan İstanbul Maltepe Cezaevi’ne kadar gerçekleştireceği adalet yürüyüşüne destek açıklamasında bulundu. Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Adalet Yürüyüşü’ne destek verdiğini belirterek, “Nerede zulüm varsa, nerede haksızlık varsa tüm gücümüzle, hayatımıza mal olsa bile, karşı durmak mecburiyetindeyiz” dedi.

‘Bu yürüyüşün dünyada karşılık bulacağı muhakkak’

Star yazarı Ahmet Taşgetiren, “İnsanlar huzuruna çıkacağı yargıçtan emin değilse iş sıkıntılı, tuz kokmamalı!” ifadelerini kullandığı dünkü yazısında, MİT TIR’ları dâvâsı kapsamında 25 yıl hapis cezası verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun mahkeme salonunda tutuklanması sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “adalet yürüyüşü” ile ilgili olarak “Adaletin en yoğun biçimde tartışıldığı günleri yaşıyoruz. Adaletin bu noktaya gelmesi iyi değil. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ‘Adalet’ diye yollara çıkıyor. Bu yürüyüşün dünyada karşılık bulacağı muhakkak” dedi.

Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu suç işliyor

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü devam ederken dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan tepki geldi. Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki mahkûmiyet kararının ardından yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Bozdağ “CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkında verilen mahkûmiyet kararının ardından yapmış olduğu, yargıya ve yargı mensuplarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, tahkir, tezyif ve tahrik içeren açıklamaları endişe vericidir. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin liderine bazı temel ilke ve gerçekleri, sayısız vesilelerle tekrarına rağmen bir kez daha hatırlatma zarureti ortaya çıkmıştır.Yargılama süreci devam ederken, süreci etkileyecek açıklamalar yapmak, yargı mensuplarını hedef göstermek ve tehdit etmek açıkça suçtur” dedi.

Yoğun güvenlik tedbirleri

Polisin yoğun güvenlik tedbirleri de devam ediyor. Kortejin önünde yer alan çevik kuvvet ekipleri yol üzerinde bekleyen herkesin üzerini arıyor. Ayrıca yol kenarlarındaki boş araçlarda da arama yapılıyor. Sol tarafta ise hem polis hem de parti araçlarıyla yürüyenlerin güvenliği sağlanıyor. Kortejin sorumluluğunu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba üstlenirken, yürüyüş düzenini ve sloganları denetliyor. Ana sloganı ise “Adalet” oluşturuyor.