'Adalet' yürüyüşünde 13. gün: ''12 maddelik bir genelge hazırladık''

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik genelge hazırladıklarını belirterek, "Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe devam ediyor.

Konakladığı Kaynaşlı ilçesindeki Bolu Dağı Varan Tesisleri'nde gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 13'üncü gününe geldiğini söyledi.

"Bugün Köroğlu'nun diyarını terk ediyoruz. Köroğlu'na selamlar. Köroğlu gibi olanlara selamlar." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar için yürüyoruz. Adalet için yürüyoruz. Birlikte yürüyoruz. Hiç kimse rahatsız olmasın. Provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik bir genelge hazırladık, katılan herkese vereceğiz. 'Sakın şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın.' dedik. Dolayısıyla bu da bizim demokratik tavrımızı gösteriyor, adalete olan inancımızı gösteriyor, adalete ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor ve insanlara ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor."

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından yürüyüşüne başladı.

Yürüyüşün bugünkü bölümüne Gezi Parkı odaklı olaylarda ölen Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz ve Ethem Sarısülük'ün aileleri de katılıyor. Kortej, "adalet" sloganları atarak yürüyüşüne devam ediyor.

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Yürüyüş sürecinde öne çıkan açıklama ve değerlendirmeleri okumak için tıklayınız:

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