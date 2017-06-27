"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

'Adalet' yürüyüşünde 13. gün: ''12 maddelik bir genelge hazırladık''

27 Haziran 2017, Salı 11:55
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik genelge hazırladıklarını belirterek, "Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe devam ediyor.

Konakladığı Kaynaşlı ilçesindeki Bolu Dağı Varan Tesisleri'nde gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 13'üncü gününe geldiğini söyledi.

"Bugün Köroğlu'nun diyarını terk ediyoruz. Köroğlu'na selamlar. Köroğlu gibi olanlara selamlar." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar için yürüyoruz. Adalet için yürüyoruz. Birlikte yürüyoruz. Hiç kimse rahatsız olmasın. Provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik bir genelge hazırladık, katılan herkese vereceğiz. 'Sakın şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın.' dedik. Dolayısıyla bu da bizim demokratik tavrımızı gösteriyor, adalete olan inancımızı gösteriyor, adalete ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor ve insanlara ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor."

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından yürüyüşüne başladı.

Yürüyüşün bugünkü bölümüne Gezi Parkı odaklı olaylarda ölen Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz ve Ethem Sarısülük'ün aileleri de katılıyor. Kortej, "adalet" sloganları atarak yürüyüşüne devam ediyor.

***

Yürüyüş sürecinde öne çıkan açıklama ve değerlendirmeleri okumak için tıklayınız:

'Adalet' yürüyüşü 12. gününde: ''Bu bizi derinden yaraladı''

''Kemal Kılıçdaroğlu bunlardan hangisini tercih ediyor?''

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: İçten pazarlıklı bir adam değilim

Adalet için Hz. Ömer’in hayatına baksınlar

80 milyonun adalet talebi için yürüyoruz

15 Temmuz gazileri ziyarete geldi

Haklıysanız yürürsünüz, dağlar taşlar aşarsınız

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Pensilvanya cevabı

Dünyanın gözü ‘Adalet Yürüyüşü’nde

Kılıçdaroğlu'ndan "Kavurmacı'' değerlendirmesi

'Adalet' yürüyüşünde yedinci gün ve yeni katılımcılar...

Destici'den Kılıçdaroğlu'na: Tamamen siyasi bir yürüyüştür

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İddianı ispat et

''İspat edemezsem siyaseti bırakacağım''

Baykal'dan 'adalet' yürüyüşü açıklaması

Yan yana yürüme zamanı

Erdoğan: Demokrasiyi mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

'Adalet' yürüyüşünde beşinci gün: ''Onlara şunu söylemek isterim''

Destici: Bu cümle yanlıştır ve biz bunu kabul etmiyoruz

'Adalet' yürüyüşü 4. gününde: Kılıçdaroğlu'nun zor anları...

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye: Sayın Bahçeli, için hiç sızlamıyor mu?

''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

'Adalet Yürüyüşü'ne destek büyüyor

Destici'den Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkında açıklama

Yıldırım: Sayın Kılıçdaroğlu baştan biliyor

''3 günlük er 7 aydır hapiste ve avukat tutacak parası yok''

''Kanunun tanımladığı açık suçlardandır''

Yürüyüş devam ediyor: Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine cevap

Yürüyüşünün ilk bölümü tamamlandı: ''Az önce bir haber geldi''

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkında sert açıklama

Kılıçdaroğlu: Bıçak kemiğe dayandı artık, yeter diyoruz

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü
Okunma Sayısı: 372
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    119. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    Dikkat çeken araştırma: Arılarla ilgili yeni bir tefekkür penceresi...

    Hollanda hakkında flaş Srebrenitsa kararı!

    ABD, 72 saat sonra uygulama başlayacak!

    "6 peygamberin adını koyduk"

    'Adalet' yürüyüşünde 13. gün: ''12 maddelik bir genelge hazırladık''

    Son 4 gün kaldı: Bakan Ağbal'dan 30 Haziran uyarısı!

    İsrail'den Gazzeli hastalara yurt dışı yasağı: Ölü sayısı 9'a yükseldi!

    ''O ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir"

    Ve dönüş yolculuğu başladı

    AB’den kopuş ağır hasara yol açar

    Gazetecileri serbest bırakın

    Keşke sadece şikâyet olsa bir de iftira atmışlar

    İslam’ın güzelliklerini Kanadalılara anlatın

    Müslümanlara yönelik ayrımcılığa sessiz kalmayacağız...

    Bayram günü Hakkari'den kötü haber

    Yüksek Mahkeme'den, Trump'ın seyahat yasağına 'kısmen' onay

    Ağır bir tabloya dönüştü: Bayram tatilinin 2 günlük bilânçosu!

    AKPM toplantısında dikkat çeken öneri: ''Nefrete ve Korkuya Hayır''

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Keşke sadece şikâyet olsa bir de iftira atmışlar
    Ahmet BATTAL

    Dürtün, sarsın, uyandırın bu rüyadan!
    Orhan GÜLER

    “En büyük tehlike, ‘adaletsizliğin hafife alınması’dır!”
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda ellerin ters çevrilmesi ve cüz dağıtmak üzerine
    Mustafa ORAL

    Gelmeyin buralar çok derin
    Genel

    AB’den kopuş ağır hasara yol açar
    Genel

    Gazetecileri serbest bırakın
    Genel

    ''O ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir"
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Cenâb-ı Hak dünyayı bir bayram suretinde yaratmış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.