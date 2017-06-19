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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

'Adalet' yürüyüşünde beşinci gün: ''Onlara şunu söylemek isterim''

19 Haziran 2017, Pazartesi 10:03
CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Kimseye zarar vermiyoruz, kimseye kötü söz söylemiyoruz, yan bakmıyoruz. 80 milyonunun bir arada, kardeşçe, huzur içinde yaşamasını istiyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün beşinci gününün sabahında, Kızılcahamam Orman İşletme Şefliği yakınlarında hazırlanan konaklama alanında açıklamada bulundu.

Yürüyüşlerinden son derece memnun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, adalet kavramına verdikleri önemi artık bütün dünyanın bildiğini söyledi.

Adalet, hak ve hukukun birbirinden ayrılmaz kavramlar olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, herkes için adalet, hak ve hukuk istediklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kimseye zarar vermiyoruz, kimseye kötü söz söylemiyoruz, yan bakmıyoruz. 80 milyonunun bir arada, kardeşçe, huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bize saldırılar olabilir, bizi eleştirenler, kızdırmak isteyenler olabilir, hepsinin canı sağ olsun. Ben inatla, kararlılıkla, azimle adalet için yürüyeceğim 80 milyon için. Dün yürüşümüzün büyük bir kısmını yağmur altında yaptık, gelip geçen kamyonlar, minibüsler, özel arabalar belki şöyle düşünmüşlerdir, 'Bu yağmurun altında, bu insanlar niye yürüyor?' Onlara şunu söylemek isterim; Biz, adalet için yürüyoruz. İnsan varsa bir yerde, adalet de olmak zorundadır."

Yürüyüşe, Yarbay Tatar'ın ağabeyi de katıldı

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından beraberindekilerle, yürüyüşünün beşinci gününe başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü yürüyüşüne "amirallere suikast" soruşturması sürerken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar da katılıyor. Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy da Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek veriyor.

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AA

Etiketler: kılıçdaroğlu, yürüyüş
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