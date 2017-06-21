'Adalet' yürüyüşünde yedinci gün ve yeni katılımcılar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 7'nci günü başladı.

Geceyi Bolu-Ankara il sınırında bulunan Meşeler Yaylası mevkisinde kurulan kampta geçiren Kılıçdaroğlu, elinde taşıdığı 'adalet' döviziyle saat 09.00'da yürüyüşe geçti.

'Adalet Yürüyüşü'nün 7'nci gününe, Ergenekon ve Balyoz davalarının mağduru olan emekli komutanlar da katıldı.

Yürüyüşte 'Amirallere Suikast' soruşturması sırasında ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmasının ardından intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Balyoz davası mağdurlarından emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, emekli Tümamiral Fikret Güneş, emekli Kurmay Albay Bora Serdar ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurmay başkanıyken kumpas davalarına tepki olarak istifa eden emekli Koramiral Atilla Kezek gibi isimler yer aldı.

Öte yandan 'Adalet Yürüyüşü'nün 7'nci gününe, Manisa'nın Soma İlçesi'nde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında vefat eden maden işçilerinin yakınları da katıldı. İşçi yakınları, başlarına taktığı sarı baretlerle yürüdü.

BİRLİKTE PANKART TAŞIDILAR

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve kumpas davalarının mağdurları, yan yana ve yürüyüş kortejinin en önünde bulunurken, aynı davalar sırasında hayatını kaybeden Ali Tatar, Murat Özenalp ve Cem Aziz Çakmak'ın fotoğraflarının bulunduğu bir pankartı da birlikte taşıdı.

Geniş güvenlik önlemleri altında devam eden yürüyüşe, çok sayıda milletvekiliyle Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen parti örgütleri de katıldı.

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Yürüyüş sürecinde öne çıkan açıklama ve değerlendirmeleri okumak için tıklayınız:

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''İspat edemezsem siyaseti bırakacağım''

Baykal'dan 'adalet' yürüyüşü açıklaması

Yan yana yürüme zamanı

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