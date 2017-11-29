‘Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz’

Arkadaşımız Nur Ener Kılınç’ın tutukluluğu bugün 274. güne girdi.

Eşi Recep Kılınç ile aylık açık görüşlerden birini daha gerçekleştiren Nur, herkese selamlarını iletirken bu durumun biran önce sona ermesi için dua istiyor. Görüş sonrası Nur’un durumu hakkında bilgi veren Recep Kılınç şunları söyledi; “Eşimin tutukluluğunda 273. gündü. Bu hafta açık görüşe yalnız katıldım. Nur'u iyi ve sağlıklı gördüm maşaallah, halimize şükrediyoruz, birbirimize moral verdik. Eşim haksız, hukuksuz bir şekilde 9 aydır tutuklu, sürecin daha fazla uzamadan bir an önce adaletin tecelli etmesini sabırla bekliyorum. Dua edip sağlam durmaya devam inşaallah.” İstanbul - Yeni Asya

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