Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kardeşi gözaltına alındı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü’nün kardeşi 44 yaşındaki Vedat Sözlü, otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi’nde sürücüsünün park ettiği 34 NV 046 plaka araçtan şüphelenen polisler, incelemede bulundu. Otomobildeki kişiyi indirip arama yapan polis, bir ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı durumda 8 fişek ele geçirdi. Araçta sürücü konumundaki kişinin kimlik sorgulamasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün kardeşi olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen Sözlü, daha sonra polis merkezine götürüldü. DHA

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