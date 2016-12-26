Adana'da yılbaşı kutlaması iptal edildi

Adana'da 'şehitler' ve 'güvenlik' gerekçesiyle yılbaşı kutlaması iptal edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Aralık'ta gerçekleştirmeyi planladığı müzikli yılbaşı kutlaması ve havai fişek gösterilerinin, 'şehitler' ve 'güvenlik' gerekçesiyle yapılmayacağı açıklandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, yılbaşı gecesi Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan müzikli kutlama ve havai fişek gösterilerinin iptal edildiğini bildirdi. Başkan Sözlü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütlerine karşı vatandaşlarının can güvenliği ve ülkenin geleceği için çok ciddi tedbirler aldığını, güvenlik güçlerinin bölücü ve kökten dinci teröristlere karşı kahramanca savaştığını anımsattı. Başkan Sözlü, "Ülkemizin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimize saygı göstermek ve hain terör örgütlerine karşı hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla daha önce Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca planlanan yılbaşı gecesi meydan kutlamasının yapılmamasına karar verdik" dedi.

Adanalıların restoranlarda ve müzikli mekanlarda seviyeli kutlama yapmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını kaydeden Başkan Sözlü, "2017 yılının ülkemiz, milletimiz, tüm Türk ve İslam alemi ile insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum. Adanalı hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

