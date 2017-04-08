Adana ‘Hürriyet ve Adalet’ paneline hazırlanıyor

Bediüzzaman Haftası faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen panellere Adana’da yapılacak ‘Hürriyet ve Adalet’ konulu programla devam ediliyor.
Araştırmacı yazar Prof. Dr. Ahmet Battal’ın katılımıyla 9 Nisan Pazar günü gerçekleşecek panel için Adana sokaklarında çalışmalar sürüyor.
Şehrin çeşitli bölgelerine asılan ilânlarla bütün Adanalılar panele dâvet ediliyor. 12. Risale-i Nur Kongresi dolayısıyla İstanbul’da ‘Hukukun Üstünlüğü ve Adalet’ konusu çerçevesinde panel düzenlenmişti. Ardından Yalova ve Bursa’da “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet Ekseninde Din, Devlet ve Cemaat” konulu paneller yapılmıştı.
İstanbul – Yeni Asya