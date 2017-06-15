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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Adana merkezli 3 ilde ihraç edilen polislere operasyon

15 Haziran 2017, Perşembe 09:47
Adana merkezli 3 ilde Gülen Hareketi soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gülen Hareketinin emniyet yapılanmasına yönelik Adana, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında "ByLock" kullandığı iddia edilen ve daha önce meslekten ihraç edilenler ile açığa alınanların da bulunduğu 12 polis gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 12 zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Afyonkarahisar'da 17 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gülen Hareketi soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Malatya'da da operasyon: 17 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gülen Hareketi ile bağlantıları olduğu iddiasıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilen, açıkta bulunan ve halen çalışanların da bulunduğu şüphelilere ait 21 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, aralarında Milli Eğitim Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Uludağ Üniversitesi ve Maliye personellerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan firari 4 zanlının yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'de operasyon: 22 gözaltı

İzmir'de düzenlenen operasyonda Gülen Hareketi emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla, meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 22 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülen Hareketi soruşturması çerçevesinde, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten uzaklaştırılan bazı polisler ile sivil kişiler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

AA

Etiketler: adana, operasyon, gözaltı, bylock
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