Aday listeleri teslim edildi

Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına dün saat 17.00’ye itibariyle teslim edildi.

Adaylardan istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en geç 1 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar il/ilçe seçim kurullarına ulaştırılması gerekiyor. Aday listelerinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek boşalmalarda ilgili siyasi partinin, göstereceği yeni adayı boşalan sıraya koyabileceği, eksikliğin tamamlanmaması halinde o seçim türü için eksik liste ile seçime katılabilecekleri ifade edilen YSK kararında, seçim takvimine göre, aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart’tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanamayacağı ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacakları aktarıldı.

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