Aday listelerinin son şeklini almasına artık saatler kaldı

Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler yarın akşam 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecekleri aday listelerine son şekillerini verirken, belediye başkan adayları ve belediye meclis üyeleri için meraklı bekleyiş sürüyor.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partiler, aday listelerini yarın saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecek. Aday belirlemede son saatlere girilirken, siyasi partilerde hem kalan belediye başkan adaylarını hem de belediye meclis üyelerini belirlemek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Süreç nasıl işleyecek? Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini, yarın en geç saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına teslim edecek. Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini, yine yarın saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına vermesi gerekecek. Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişiler de adaylık için başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapacak. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca 22 Şubat'ta ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri, 3 Mart'ta ilan edilecek. AA

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