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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Aday olunmaz, aday gösterilir'

31 Ekim 2018, Çarşamba 23:20
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yerel seçimlerde adaylık konusuna ilişkin olarak, "Aday olunmaz, aday gösterilir. Dolayısıyla bu işlerin hesabı kitabı olmaz, nasip olur. Benim iyi kötü bir mühendisliğim olduğu için bu işte hesap kitap olmadığını biliyorum, matematiği yok bu işin." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yerel seçimlerde adaylık konusuna ilişkin olarak, "Aday olunmaz, aday gösterilir. Dolayısıyla bu işlerin hesabı kitabı olmaz, nasip olur. Benim iyi kötü bir mühendisliğim olduğu için bu işte hesap kitap olmadığını biliyorum, matematiği yok bu işin." ifadelerini kullandı.

Tuna, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (ESAM) düzenlenen "Dünya Şehircilik Günü ve Başkentin Geleceği" konulu konferansa katıldı.

Konuşmasında, Ankara'nın şehirleşme ve büyüme sürecine değinen Tuna, şehir hayatındaki değişime vurgu yaparak, "Mahalle kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mahallelerimizde şu anda kimse kimseyi tanımıyor. Mahalle kültürü olacak ki insanlar birbirleriyle daha bir sosyal iletişim sağlasın. Bu yok olunca gençlerdeki muhtelif sıkıntılar bundan dolayı oluyor." diye konuştu.

Altyapı çalışmaları

Ankara'nın su baskınları konusunda ciddi sıkıntıları olduğuna dikkati çeken Tuna, su baskınlarını önleme çalışmaları kapsamında 15 nokta tespit ettiklerini ve bu noktalardaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tuna, altyapı ve içme suyu hatlarındaki çalışmalara da değinerek, şunları söyledi:

"Bütün şehrin altyapısına birdenbire girdiğin zaman şehir kilitlenecek. Bunun kademe kademe gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu yıl içerisinde belki de ASKİ'nin tarihindeki en büyük ihalelerini yaptık. Yaklaşık bir buçuk milyar liralık bir ihale gerçekleştirdik ve o inşaatlar devam ediyor. Önümüzdeki sene bunlar tamamlanacak."

Raylı sistem geliştirilecek

Başkentin raylı sistem konusunda hedeflenen yerde olmadığını söyleyen Tuna, metro hattının genişletilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Tuna, göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Ankara'da metro hatlarının yaygınlaştırılması konusunun hükümet programına alındığını belirtti.

 

AA

Etiketler: Mustafa Tuna, yerel seçimler
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