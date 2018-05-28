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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

ADD'nin ''27 Mayıs'' paylaşımı hakkında soruşturma: ADD o paylaşımı kaldırdı...

28 Mayıs 2018, Pazartesi 09:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ADD'nin sosyal medya hesabından 27 Mayıs askeri darbesini öven bir paylaşım yapmasıyla ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi.

ADD'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs’’ şeklinde yaptığı paylaşımın sorulması üzerine Soylu, konuyu araştırdıklarını, söz konusu paylaşımla ilgili hemen Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacaklarını ve soruşturma başlatacaklarını söyledi. 

Bugün bir derneğin 27 Mayıs’ta yapılanları öven bir afişi kendi resmi twitter hesabından paylaştıklarını öğrendiklerini belirten Soylu, ‘’Tabii şimdi teyit edemedim. Ben de yaklaşık bir saat önce muttali oldum. Bu hakikaten resmi bir twitter hesabı mıdır? Arkadaşlara onu araştırmaları talimatını verdim. Hem Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağız hem de dernekler masası olarak hemen soruşturma başlatacağız." dedi. 

Bunun milletimizin iradesine ve kendisine hakaret olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu Adnan Menderes’e karşı sevgi besleyenleri de ve bu milletin kendi seçtiği adama karşı bağlılık besleyenleri de ifade etmek isterim ki küçük düşürmektir. Ve bundan sonrası için antidemokratik bir çağrıdır. Çok net söylüyorum. Kendi zihinleriyle ve kendi zekalarıyla, akıllarıyla beraber antidemokratik çağrı yapıyorlar. Bunun karşılıksız kalması mümkün değildir. Ve bu seviyesizliktir, bu millete inançsızlıktır, demokrasiye olan sadakatsizliktir ve millete olan güvensizliktir. Ama işin hukuki boyutu var. Hukuki boyutuyla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar hem de işin hukuki boyutunda biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz." diye konuştu.

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ADD, o paylaşımını kaldırdı

ADD, Twitter hesabından yaptıkları 27 Mayıs askeri darbesini öven tepki çeken paylaşımı kaldırdı.

Söz konusu paylaşıma başta vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları olmak üzere siyasiler de tepki gösterdi.

 

 

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AA

Etiketler: 27 mayıs, add, soylu
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  • Toygar

    28.5.2018 11:51:26

    Amerika'daki bir dernek 27 Mayıs'ı övmüş öyle mi! Hem de seçim öncesi! Hadi be ya!

Risale-i Nur Külliyatı

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