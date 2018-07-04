Adıgüzel’den, Adil Seçim Platformu açıklaması

24 Haziran’da sandık başı verilerini paylaşan Anadolu Ajansı’na (AA) alternatif olarak geliştirilen Adil Seçim Platformu için CHP’nin 7 milyon lira ödediği iddia edildi.

CHP’li Onursal Adıgüzel, bu iddiaya Twitter’dan faturalı yanıt verdi. Adıgüzel, şunları yazdı: “CHP’nin sistemi çalışmadı yalanıyla bizleri hedef gösterme gayretleri boşa çıkınca şimdi de Adil Seçim Mobil Uygulaması’na 7 milyon lira ödediler yalanıyla sahneye çıktılar. Sözüm ona bu gazeteciler beni arayıp maliyeti sorsa faturaları gönderebilirdim. Faturalar ektedir. kendilerine gazeteci diyen ve birkaç aklı evvelin güdümüyle haber yapan bu şahıslara defalarca telefon ve basın yoluyla CHP’nin kendi sistemi ile Adil Seçim sistemlerinin ayrı mekanizmalar olduğunu ifade etmeme rağmen CHP’ye yönelik saldırıları sistemlice devam etmektedir.”

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