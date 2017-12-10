Adil bir dünya için insan haklarına sahip çıkalım

Her insanın temel hak ve özgürlüklerini eşit şekilde kullanabilmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Birleşmiş Milletler’in 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul edişi sebebiyle her yıl ‘10 Aralık’ ayının ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ olarak kutlandığını ifade eden Palandöken mesajında şunları söyledi: “Bu beyannameyi 6 Nisan 1949 tarihinde onaylayan Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ilk imzalayan 46 ülkeden biridir. 30 maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanın sadece insan olmasından kaynaklı temel ve hak ve özgürlükleri içerir. Ancak İnsan Hakları Günü’nün 69. yıl dönümünde bile dünya üzerinde çeşitli insan hakkı ihlâlleri yaşanmaktadır.

İnsan haklarının önemi anlatılmalı

TürkiYE Esnaf ve Sanatkârları olarak bu ihlâllerin önüne geçebilmek ve daha adil, özgür, yaşanabilir bir dünya için mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz. İnsanların kardeşçe yaşaması ve başkalarının hakkına saygılı olması için önce kendi hak ve özgürlüklerinin sınırlarını bilmesi gerekir. Hiç kimsenin kimseden üstün olmadığını ve tüm insanların hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğduğunu toplum olarak çok iyi özümsemeliyiz. İnsan haklarının herkes tarafından bilinmesi için okul çağındaki çocuklarımızdan başlayarak toplumun tüm kesimlerine insan haklarının önemini anlatmalıyız.”

HABER: AHMET TERZİ