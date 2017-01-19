Adil Öksüz için istenen ceza belli oldu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ile 5 savcı tarafından hazırlanan 6 bölüm, bin 353 sayfadan oluşan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, firari Adil Öksüz hakkında da ilk kez ceza istendi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya'da hazırlanan ilk iddianamede, Gülen Hareketinin 'sır kutusu' olarak tariflenen isimlerinden Adil Öksüz hakkında 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası talep edildi. AA

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