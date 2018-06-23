Adil Öksüz’ün bacanağı gözaltına alındı

Konya merkezli 31 ilde yapılan operasyon kapsamında, firarî Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik de gözaltına alındı.

Konya merkezli 31 ilde, yapılan operasyonda, darbe girişiminin en önemli isimlerinden olan firari Adil Öksüz’ün Sakarya’da yaşayan bacanağı Ökkeş Tetik gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askerî personel ve bunlara ‘mahrem imamlık’ yaptığı tesbit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda haklarına gözaltı kararı çıkarılan 124 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’i Sakarya’da gözaltına aldı. DHA

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