Adil Öksüz’ün kuzeni tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin ‘kilit ismi’ olan ve İzmir’de hazırlanan iddianamede ‘TSK imamı’ olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz’ün kuzeni Zübeyir Öksüz, İzmir’de tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede örgütün ‘TSK imamı’ olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün, yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanı’nda yakalanan kuzeni Zübeyir Öksüz’ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zübeyir Öksüz ‘Silahlı terör örgütü üyesi olduğu’ ve örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı’ iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. DHA

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