Adil Öksüz'ün Türkiye'ye iade edildiği iddiaları hakkında açıklama

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Balıkesir Belediye Başkanı'nın istifa edip etmeyeceği ve diğer belediye başkanlarının istifasına ilişkin bir soru üzerine, "Balıkesir Belediye Başkanı'ndan da aynı adımları bekliyoruz. Meseleyi kişiler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz. Tabi ki Ak Parti'nin Genel Başkanı yetkili kurullar ile istişare ederek Ak Parti'den seçilmiş bazı belediye başkanlarına çekilme çağrısı yapabilir. Demokratik meşruiyete uygundur. Bunu yapmazsa ne olur? Bu yönde birileri ısrarla bir takım kara propagandalar yürütüyorlar. Bunu yapmazsa, bunun sonuçları demokratik meşruiyet zeminde konuşulur, tartışılır yeni kararlar verilir. Bu süreçlerin hukuki ve cezai denetim ile herhangi bir ilgisi söz konusu değildir" dedi.

MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın toplantısı düzenledi.

"22 İL BAŞKANIMIZ İSTİFA ETTİ. YERLERİNE ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ BÜYÜK KONGRE İÇİN OLAĞAN TARİH 12 EYLÜL"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, "Şu ana kadar 22 il başkanımız istifa etti. Yerlerine atamalar gerçekleştirildi. Kasım ayı son haftasında il kongrelerine başlayacağız ve Mart sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Büyük Kongre için olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz ama bu tarihte bir değişiklik olabilir. Hiç birimiz bulunduğumuz pozisyonların sahibi değiliz. Miletlimizin değişim yenilenme taleplerine Ak Parti siyaseti asla kulak tıkamaz. Bu bir bayrak yarışı" diye konuştu.

"AK PARTİ SİYASETİNİN BU UYGULAMALARINA ANTİDEMOKRATİK DİYEMEZSİNİZ"

Ünal, "Ana muhalefetin değişim süreçlerine ilişkin getirdiği eleştiriler değerlendirildiğinde, Ak Parti siyasetinin bu uygulamalarına antidemokratik diyemezsiniz. Mesele şahıslar meselesi değildir" dedi.

"KİMSENİN BU SÜREÇTE BİRİLERİNİ SUÇLU İLAN ETMEYE ONLARA KABAHAT YÜKLEMEYE HAKKI YOK"

Ünal, "Kimsenin bu süreçte birilerini suçlu ilan etmeye onlara kabahat yüklemeye bu insanların onurlarını rencide edecek söz ve davranışlar içerisine girmeye hakkı yoktur. Giden de gelen de bizim arkadaşımızdır. Davamızı, her bir arkadaşımızın bu davanın bir neferi olarak kendisini görmesi ile ikame eden biz makamlar üzerinde değil görev ve sorumluluk üzerinden kendimizi ifade ettik her zaman. Bugüne kadar bütün seçimleri kaybetmiş ve siyasi başarısı olmayanların da bunu anlamasını beklemeyiz. Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU, İFTİRAYI, PROVOKASYONU, HAKARETİ ÇOK MUHTEŞEM BİR ŞEKİLDE YAPIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye dönük açıklamalarını değerlendirmesi istenen Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, iftirayı, provokasyonu, hakareti çok muhteşem bir şekilde yapıyor. Siyaseti yapamıyor. Önce kendi partisinin içine baksın" dedi.

"BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DA AYNI ADIMLARI BEKLİYORUZ"

Balıkesir Belediye Başkanı'nın istifa edip etmeyeceği ve diğer belediye başkanlarının istifasına ilişkin bir soruya Ünal, "Balıkesir Belediye Başkanı'ndan da aynı adımları bekliyoruz. Meseleyi kişiler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz. Tabi ki Ak Parti'nin Genel Başkanı yetkili kurullar ile istişare ederek Ak Parti'den seçilmiş bazı belediye başkanlarına çekilme çağrısı yapabilir. Demokratik meşruiyete uygundur. Bunu yapmazsa ne olur? Bu yönde birileri ısrarla bir takım kara propagandalar yürütüyorlar. Bunu yapmazsa, bunun sonuçları demokratik meşruiyet zeminde konuşulur, tartışılır yeni kararlar verilir. Böyle bir itham, suç, iddia, cezai durum söz konusu olsa hukuki ve idari bir denetimi konuşmamız lazım. Muhalefetin ısrarla meseleyi hukuki ve idari bir zemine çekmek istemesi, değerlendirmesi tamamen kendi siyasi pozisyonları ve sürdürdükleri kara propaganda ile ilgilidir. Bu süreçlerin hukuki ve cezai denetim ile herhangi bir ilgisi söz konusu değildir. Değerlendirme süreçleri devam ediyor" diye yanıt verdi.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE BİR ERKEN SEÇİM YOK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına, Ünal, "Bu çok ucuz bir siyasi hamle. Biz bir seçim külfetine taşıma niyetimiz yok. Bizim gündemimizde bir erken seçim yok" diye yanıt verdi.

"ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI SEÇİM ÖNCESİ SÜRDÜRDÜĞÜ HOŞ OLMAYAN TAVRINI SÜRDÜRÜYOR"

Büyükada'daki toplantıya ilişkin davadaki tahliyelerle ilgili bir soru üzerine Ünal şu ifadeleri kullandı: "Maalesef Alman Dışişleri Bakanı seçim öncesi sürdürdüğü hoş olmayan tavrını sürdürüyor. Bu ülkenin hakimlerine, savcılarına, hukuk sistemine hakarettir. Bu ülkede müzakereyle, uluslararası görüşmelerle yargı karar vermez. Yargı kendi tarafsızlığı ve bağımsızlığı gereği karar verir. Dışişleri Bakanının kullandığı, Schröder'in arabuluculuk yaptığı ve bu arabuluculuğun sonucunda da söz konusu tutukluların serbest bırakıldığı ifadesi son derece çirkin bir ifadedir."

"ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİĞİ İDDİALARI"

Adil Öksüz'ün Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildiği iddialarının sorulması üzerine Ünal, "Böyle bir bilgi yok. Bize ulaşan böyle bir bilgi de yok" dedi.