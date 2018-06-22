Adil Seçim Platformu 24 Haziran'da sandıkları ve oyları koruyacak

Adil Seçim Platformu, 24 Haziran’da 415.000 sandık kurulu üyesi ve 195.000 müşahitle sandıkları ve oyları koruyacağını açıkladı.

Millet İttifakı'nda yer alan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin yanısıra HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği Adil Seçim Platformu, pazar günkü çifte seçime yönelik sandık güvenliği çalışmasını açıkladı. Hürriyet'in aktardığına göre, Platform üyeleri,.bin 869 sandıkta 415 bin sandık kurulu üyesi, 195.000 müşahit ve gönüllü ‘müşabirler’ ile oyların yüzde 99.9’unun güvende olduğu konusunda seçmenlerin huzur içinde sandığa gidebilecekleri mesajı verdi.

Partilerin yöneticileriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri dün basın toplantısı düzenledi. Platform adına açıklama yapan Nesteren Davutoğlu, şunları söyledi:“24 Haziran’da seçim güvenliği sorununu gerekçe göstererek sandık başına gitmemek için haklı tek bir gerekçe kalmadığını söyleyebiliriz. Tüm gün sandık başına, akşam sandık peşine diyoruz. Seçmenlerin tümünün sandık başından bize görsel bilgi geçebileceği ve tüm gün canlı bilgi alabileceği ‘Adil Seçim Uygulaması’nı gerçekleştirdik ve online platformlardan tüm seçmenlerin kullanımına sunduk. Oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandık peşindeyiz.

Oy verme işlemi bittiği andan itibaren tüm sandıkların ıslak imzalı birleştirme tutanakları örneğini siyasi partilerin seçim merkezlerine ulaştıracağız. Adil seçim uygulaması ve tutanak karşılaştırma sistemiyle seçim sonuçlarını hızla, hiçbir şaibeye mahal vermeyecek şekilde gerçek zamanlı olarak görecek ve kamuoyu ile de bu bilgiyi paylaşacağız.”