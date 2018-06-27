Adil Seçim Platformu’ndan açıklama: Özür dileriz

24 Haziran seçimlerindeki çalışmalarıyla bilinen Adil Seçim Platformu, bir açıklama yayınlayarak, seçim günü yaşadıkları problemleri anlattı ve yaşanan problemlerden dolayı özür diledi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Seçim öncesi tüm sandık başlarından, doğrudan alacağımız seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye’ye duyuracağımızı ilan etmiştik. Ancak, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra, platform üyesi siyasi partilerin veri akışının başlaması ardından yaşanan Adil Seçim uygulaması altyapısıyla entegrasyon problemleri sebebiyle, sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlayacağımız sistemimizin çalışmasında, saat 21:00’a kadar ciddî sorunlar yaşadık. Bu süre içerisinde seçim sonuçlarını paylaşamadık. Oy verme işleminin tamamlanması ardından kısa bir süre ADİL SEÇİM uygulamasına tutanak yüklenmesi ile ilgili sorunlar yaşandı.

Sandık başında tutanak göndermek üzere görüntü alan seçmenlerin zor durumda kalmalarına neden olduk. Bu kapsamda seçim öncesi ilan ettiğimiz seçim sonuçlarının gerçek zamanlı ilân etme taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz.”

İstanbul – Yeni Asya