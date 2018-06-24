Adil Seçim Platformu'nun seçim sonuçları

Anadolu Ajansı’nın referandumda seçim sonuçlarını manipüle ettiği iddiası sonrası Adil Seçim Platformu da anlık seçim sonuçları açıklayacağını duyurdu.

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