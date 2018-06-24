Adil Seçim Platformu'nun seçim sonuçları

Anadolu Ajansı’nın referandumda seçim sonuçlarını manipüle ettiği iddiası sonrası Adil Seçim Platformu da anlık seçim sonuçları açıklayacağını duyurdu.
"Teknik sorun yaşanıyor, çalışmalar sürüyor"
Saat 21:15'ta Adil Seçim Platformu'ndan yapılan duyuruda, açılan sandık oranının yüzde 40.4 olduğu belirtilerek, partilerin oy oranları şöyle açıklandı.
Verilere göre AKP'nin oy oranı yüzde 43.71, CHP'nin oy oranı ise yüzde 22.09 oldu.
Cumhurbaşkanı adaylarında ise açılan sandık sayısının yüzde 37.8 olduğu kaydedildi. Tayyip Erdoğan yüzde 53.01, Muharrem İnce yüzde 29.97, Meral Akşener yüzde 9.14, Selahattin Demirtaş yüzde 6.78 oy oranına ulaştığı belirtildi.
Açıklanan ilk verilerde, Tayyip Erdoğan yüzde 43.51, Muharrem İnce yüzde 33.92, Meral Akşener yüzde 12,8, Selahattin Demirtaş yüzde 6.69 oranında seyrediyordu.
Adil Seçim Platformu verilerine göre Türkiye geneli güncel sonuçlar. #Seçim2018 (Seçim sonucunu büyük ölçüde etkileyecek Güneydoğu ve Büyükşehir verilerinin çoğunluğu yansımamış halidir.)
Adilsecim.net’ten gelen ilk verilere göre saat 19.45 itibariyle Tayyip Erdoğan yüzde 43.51, Muharrem İnce yüzde 33.92, Meral Akşener yüzde 12,8, Selahattin Demirtaş yüzde 6.69 oranında seyrediyordu.
Adilsecim.net‘in seçim ekranının yoğun girişin ardından teknik sorun yaşadığı ve çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.
T24'te yer alan habere göre Adilsecim.net‘in seçim ekranının yoğun girişin ardından teknik sorun yaşadığı ve çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.
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