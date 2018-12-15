Âdil seçim uyarısı

Venedik Komisyonu, Türkiye’de seçimlerden hemen önce seçim yasasında değişikliğe gidilmesinin uluslararası standartlara aykırı olduğunu bildirdi.

Venedik Komisyonu ve AGİT gözlemcileri tarafından ortak yapılan açıklamada, Türkiye’de Haziran ayındaki seçimlerden hemen önce seçim yasasında yapılan değişiklikler eleştirildi. Açıklamada, “Haziran seçimlerinden birkaç hafta önce seçim yasasının önemli kısmını değiştirmek, aceleci, kapsamlı olmayan bir yol olup, tartışmalı ve uluslararası standartlara aykırı” denildi.

Seçime zarar verdi

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerdeki yasa ve anayasaların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun olup olmadığını denetleyen Venedik Komisyonu, seçim yasasında son anda yapılan değişikliğin, seçimlerin istikrarlı ve adil bir şekilde yapılmasını zayıflattığı ve seçim sürecine zarar verdiği görüşünü dile getirdi. Venedik Komisyonu, son anda yapılan değişikliklerin, siyasî olarak taraflı bulunduğu değerlendirilmesine yol açtığını ve seçime ve sonuçlarına olan güveni sarstığı yorumunu yaptı.

Gerekli hazırlıklar için geç kalındı

Komisyon, son anda yapılan değişikliklerin, idarenin ve seçimde çalışanların bunlara uyumu konusunda gerekli hazırlığı yapma konusunda sıkıntı yarattığını ifade etti. Bununla birlikte mart ve nisan ayında yapılan yasal düzenlemelerde, daha önceki tavsiyeler doğrultusunda olumlu değişikliklerin de yapıldığı kaydedildi.

Seçilme yaşının düşürülmesi, bağımsız adayların cumhurbaşkanlığı seçimine katılması ve gezici sandık uygulamalarının ise olumlu olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

YSK’nın yapısı tarafsız olmalı

Türkiye’de tavsiyelerinde yapıldığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun yapısının tarafsız olmasının sağlanması istendi. Yine parlamento seçimleri için barajın düşürülmesi tavsiye edilirken, güvenlik güçlerinin oy kullanılan sandıkların bulunduğu yerlere girmesiyle ilgili kuralların gözden geçirilmesi, güvenlik gerekçesiyle sandıkların yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili açık ve kesin kriterlerin belirlenmesi istenirken, oy pusulalarında sandık kurulu mührü taşıması uygulamasının teşvik edilmesi çağrısı yapıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Venedik Komisyonu’ndan mayıs ayında Türkiye’de seçim yasasında yapılan değişikliklerle ilgili görüş talep etmişti.

