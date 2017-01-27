Adli Tıp'ta 11 gözaltı

İstanbul'da Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında ByLock kullandıkları iddia edilenlerin de bulunduğu 11 Adli Tıp Kurumu personeli gözaltına alındı.

İstanbul'da Gülen örgütüne yönelik operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullanandığı belirlenenlerin de bulunduğu 11 Adli Tıp Kurumu personeli gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı iddia edilen kişilerin de bulunduğu 11 kurum personeli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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