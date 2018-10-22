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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Af konusu ve Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin Kalın'dan açıklama

22 Ekim 2018, Pazartesi 18:18
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İdlib mutabakatından dolayı Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

Kalın, Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin, "İdlib mutabakatından dolayı Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler." dedi.

Münbiç'e yönelik gelişmeleri değerlendiren Kalın, şöyle konuştu:

"ABD'li yetkililer sürecin hızlanması için atmaları gereken adımları atmaya başladılar. Gaziantep'te devam eden ortak eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve Münbiç civarında yakın bir zaman içerisinde müşterek devriye faaliyetleri başlayacak."

Af konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusundaki açıklamalarına ilişkin, Kalın, "Cumhurbaşkanımızın MHP'yi, onun tabanını hedef alan bir değerlendirmesi söz konusu bile değil. Kastettiği, özensiz hazırlanması halinde bir Af Yasası'nın doğuracağı toplumsal sonuçlardır." değerledirmesinde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Kalın, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu İstanbul'da yapılacak. Üçüncü havalimanının yapılması münasebetiyle." diye konuştu.

Danıştayın Öğrenci Andı kararı

Danıştayın Öğrenci Andı kararına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kalın, şunları kaydetti:

"Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız. Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsızlığı asla söz konusu değildir. Bu ifade okullarda okunmayınca bizim ne Türklüğümüzden bir kaybımız olur ne Türklük kimliği ortadan kalkar."

AA

Etiketler: kalın, danıştay
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