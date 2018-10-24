Af konusunda, toplumun hassasiyeti gözetilecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, af tartışmaları konusunda “Çalışmalar tamamlanınca açıklama yapmak doğru olur. Burada ceza adaletini sağlamak. Çağdaş infaz sistemleri. Toplumda yanına kar kalıyor gibi bunları değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır” dedi.

Abdülhamit Gül, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in sorularını cevapladı. Abdülhamit Gül, suça karışan, suç örgütü gibi hareket eden kişilerle ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi; “Cezaevi inşaatları devam ediyor. ‘Cezaevlerinde çok artış var bir taraftan boşaltalım’ gibi bir yaklaşım doğru değil. Buna yönelik tedbirleri almak lazım” diyen Gül, “Ama bu hususta bizim çalışmalarımız var. Temel yaklaşım cezaevleri çok sıkıştı değil, ceza adaletinde bir düzenleme yapılabilir mi gibi düzenleme olabilir. Toplumda cezasızlık algısı devlete güveni de ortadan kaldırıyor” ifadesini kullandı.

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