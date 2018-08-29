Af Örgütü: İzin verin

Uluslararası Af Örgütü’nün yeni genel sekreteri Güney Afrikalı Kumi Naidoo, Cumartesi Anneleri’ne yönelik baskıyla ilgili olarak “Annelerin bir araya gelme ve çocuklarının akıbetini sorgulama hakları var. Kimseden hesap sorulmadığı bir süreçte yasın bitirilmesi mümkün değil” diye konuştu.

Kayıpları aramaya devam edeceğiz Cumartesi Anneleri’ne yönelik baskıya ve İçişleri BakanıSüleyman Soylu’nun açıklamalarını değerlendiren Naidoo, şöyle dedi: “İnsanları kaybedilmesine neden olan devlette olsa, terör örgütü de olsa bu önemli değil. Annelerin bir araya gelme ve çocuklarının akıbetini sorma hakları var. Bu eylemlere izin vermemek kabul edilemez. İnsanların direnişini engellerseniz, direniş kamusal alandan çıkmaya evrilir.”

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