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26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Af suçluları aklamasın herkes âdil yargılansın

26 Eylül 2018, Çarşamba 01:09
AFTA İKİ HUSUS ÇOK ÖNEMLİ: KUL HAKKINA GİREN HİÇBİR SUÇ TEMİZE ÇIKMAMALI VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI İHLALLERİ ARTIK BİTMELİ.

Onlar dahil edilmesin

MHP’nin teklifiyle gündeme gelen af tartışmalarında, kul hakkı kapsamına giren ve mağdurlarından başka kimsenin af yetkisine sahip olmadığı suçların düzenleme kapsamına dahil edilmemesi isteniyor.

Keyfî tutuklamalar

Buna karşılık âdil yargılama ilkelerine uyulmaması sonucu ortaya çıkan keyfî ve gerekçesiz tutuklama ve mahkûmiyetlerle ortaya çıkan geniş çaplı mağduriyetlerin giderilmesi gereği bilhassa vurgulanıyor.

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Kimse haksız yere hapiste tutulmasın

MHP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu af teklifini değerlendiren Mustafa Balbay, “Halen hapiste olanların büyük çoğunluğu haksız yargılandığını düşünüyor. Böyle bir ortamda kimsenin haksız yere hapiste tutulmasını istemeyiz” dedi.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, MHP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu af teklifini değerlendirdi. Balbay, affın tüpten çıktığını söyleyerek, “Halen hapiste olanların büyük çoğunluğu haksız yargılandığını düşünüyor. İktidarın intikamcı yaklaşımı davaların seyrini değiştiriyor. Böyle bir ortamda kimsenin haksız yere hapiste tutulmasını istemeyiz” dedi.  MHP’nin af teklifini değerlendiren Balbay’ın “Af-edersiniz!” başlığıyla yayımlanan yazısını bir bölümü şöyle: “Tüpteki diş macununa benzeyen konulardan biri de aftır. Tüpten çıktı mı geri girmez. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün bir basın toplantısıyla nasıl bir af istediklerini kamuoyu ile paylaştı. Önce rakamı verdi; 162 bin kişinin yararlanacağını söyledi. Ardından kimlerin yararlanamayacağını saydı. Ancak kimlerin yararlanacağını saymadı! Affın, AKP iktidarını ayakta tutmaktan sorumlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hapiste bulunan mafya lideri Alaattin Çakıcı’yı ziyaretinden sonra gündeme geldiği bir gerçek. (…)

AKP geldiğinde hapishanelerde 52 bin kişi vardı

Yıllardır yaşanan bunca haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlikten sonra gündeme gelecek af, toplumun vicdanında nasıl bir karşılık bulacak? (…) Hapishanelerdeki doluluk oranı ise kapasitenin en az üç kat üstünde. Yedi kişilik planlanan koğuşlar, ranzaların iki katlı yapılmasıyla önce 14’e, ardından yan yana ranzalarla 21’e, devamında 28’e çıkarıldı. Sonrasında ip koptu, yere yatak serme, nöbetleşe uyuma yöntemleriyle sıkıntı giderilmeye çalışıldı. AKP iktidara geldiğinde hapishanelerde 52 bin kişi vardı. Şimdi 240 bin. 

Tutuksuz yargılanma benimsenmeli 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri zaman zaman af gündeme geldi, uygulandı. Sonuçları çok tartışmalı oldu. Ancak hiçbir dönemde adalet mekanizması bugünkü kadar erozyona uğramamıştı. Aklın yolu şu: Adil yargılama ve suçüstü halleri dışında ilke olarak tutuksuz yargılama benimsendiğinde sorun önemli ölçüde çözülmüş olacaktır. Hapishanelerin başlıca gündemi aftır. Her yılbaşı, her dini bayram, her resmi bayram, her önemli yıldönümü, her seçim öncesinde affın yolda olduğu konuşulur. Bunları yan yana getirince zaten geriye fazla gün kalmaz. İçinde af geçen her sözcük genel affı çağrıştırır.(…) Halen hapiste olanların büyük çoğunluğu haksız yargılandığını düşünüyor... ktidarın intikamcı yaklaşımı davaların seyrini değiştiriyor... Böyle bir ortamda kimsenin haksız yere hapiste tutulmasını istemeyiz. Dileğimiz o ki, toplum vicdanı da dikkate alınarak bütün haksızlıklar giderilsin... Özgürlük esas olsun...

 

Etiketler: af, mhp, meclis, af teklifi
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