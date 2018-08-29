Af tartışmaları sürüyor

24 Haziran seçimleri öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ısrarla gündeme getirdiği af konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ceza İnfaz Kanunu değişikliği ile kısmî af ve idam konusunda Erdoğan ve Bahçeli’nin ortak bir çalışma kararı aldığı belirtiliyor. Böylece bazı suçlara ceza indirimi uygulanması, terör ile kadın ve çocuk cinayetleri için idam getirilmesi öngörülüyor. MHP’de ise af yasa teklifi konusunda tartışmalar hâkim. MHP içinde, CHP’den gelen 17-25 Aralık’ta suçlananlara garanti sağlanması endişelerine karşı ‘Hükümlü yok ki af olsun’ yorumları yapılıyor Kulislerde af teklifine CHP’nin de soğuk bakmadığı, ancak öncelikle af teklifini görmek ve ona göre bir karar almak istediği konuşuluyor. CHP’de asıl üzerinde durulan konu ise yolsuzlukların af kapsamına alınıp alınmayacağı konusu olduğu belirtiliyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak önceki gün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Henüz ortada somut bir şey yok. Çoğunluk partisinin de buna ilişkin görüşlerini açıklaması gerekiyor. Gerçekten acaba kader mahkûmları mı affolunacak, yoksa 17-25 Aralık’a kadar uzanan o dönem suçlananlara belli bir garanti sağlayacak bir paket mi gündeme gelecek? Bunları görmek istiyoruz” demişti. Açıklama sonrası kulislerde “Acaba teklif 17-25 Aralık suçlarını da kapsar mı” sorusu gündeme geldi.

Gergerlioğlu’ndan genel af çağrısı

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın konuğu olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, bazı yüz kızartıcı suçların kenarda tutularak genel af getirilmesinin Türkiye’yi rahatlatacağını ifade edenlerden. Gergerlioğlu, “Meclis’in açılmasıyla bir genel affın gündeme gelmesi gerekir, diye düşünüyorum. Bazı yüz kızartıcı suçlar kenarda tutularak genel af getirilmesi Türkiye’yi rahatlatacaktır. Benim şahsî fikrim bu. Af konuşulacaksa alanı genişletilmeli, çok zor durumdaki insanlara bir umut ışığı yakılmalı” diyor.