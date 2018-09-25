Af teklifi Meclis'te

MHP’NİN GÜNDEME GETİRİP HAZIRLADIĞI AF TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞINA VERİLDİ.

MUHALEFET TEMKİNLİ

MHP'nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. CHP: “Objektif bir biçimde değerlendireceğiz.” İYİ PARTİ: “Önce cumhur ittifakı kendi aralarında bir anlaşsın, sonra yetkili kurullarımızda görüşürüz.”

ÖZGENÇ UYARILARI

Prof. Özgenç: “Bu süreç, hakkında soruşturma yapılanlardan kimlerin gerçekten suçlu veya suçsuz olduğunun tesbitini ortadan kaldırma gibi bir sonuç ortaya çıkarabilir. Soruşturmalardaki hukuka aykırılıklar dolayısıyla ilgililerinin sorumluluklarına yönelik kanun yollarının kapatılması ile de sonuçlanabilir.” u6’DA

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AF TEKLİFİ MECLİS’TE

MHP, 162 bin tutuklu ve hükümlünün yararlanacağı af teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Af teklifinde işkence, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı.

MHP’nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Teklif 19 Mayıs 2018 öncesi suçları kapsıyor. Teklif cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor” dedi. Yıldız, tasarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme kapsam dışıdır.

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. İşkence, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsam dışı. Kanunun amacı belli, biz devlete karşı işlenen suçları kapsam dışında tuttuk. Türkiye’de tutuklu hükümlü sayımız 253 bin civarında. Bunlardan terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu var. Adam öldürme suçundan 22 bin 610 hükümlü, 5 bin 664 tutuklu var. Kanun kapsamı dışında olanları çıkınca 162 bin tutuklu ve hükümlü bu düzenlemeden faydalanacaktır. Bunlar adli suçlar, devlete karşı işlenen suçlar değil.”

Genişlemesi söz konusu olamaz

“Rahşan affında erteleme, indirim, birbirine girmiştir. Hukuki hatalarla doludur. Rahşan affını inceledim. Bunun genişlemesi söz konusu olamaz” diyen Yıldız, uyuşturucu satıcılarının teklif kapsamında olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi; “İçeride uyuşturucu baronu yok. Genellikle Doğu ve Güneydoğulu çocuklar. Cezaevlerinde tahrik edilebilecek çocuklardır. Öncelikle ıslah edilmelidir. Kamuoyunda torbacı olarak biliniyor. Yoksul halk kesimleri.” Yıldız teklifin Alaattin Çakıcı’yı nasıl etkileyeceği şeklindeki soruya ise, ‘magazinleştirmeyelim’ tepkisini gösterdi. Yıldız, “Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz için kanun çıkmaz. Teklif kapsamında ise elbette bunlar da yararlanır” dedi.

Kanun yollarının kapatılmasıyla sonuçlanabilir

MHP’nin Meclis’e getirdiği af teklifini sosyal medya hesabından değerlendiren Ceza Hukuku profesörü ve yürürlükteki Türk Ceza Kanununun baş mimarı İzzet Özgenç, olası bir affın hukuka aykırı yönlerine dikkat çekti. Özgenç, “Af konusunun gündeme getirilmesini, özellikle çeşitli örgütlü suçluluk türleriyle ilişkilendirilerek yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda DEVLET ELİYLE gerçekleştirilen HUKUKA AYKIRILIKların, HAKSIZLIKların örtülmesi niyeti olarak okumak gerekir.

Bu süreç, haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılan kişilerden kimlerin gerçekten suçlu veya suçsuz olduğunun tespitini ortadan kaldırma gibi bir sonuç ortaya çıkarabilir. Keza, bu süreç, söz konusu soruşturma ve kovuşturmalarda gerçekleştirilen hukuka aykırılıklar dolayısıyla ilgililerinin sorumluluklarına yönelik kanun yollarının kapatılması ile de sonuçlanabilir. Bu açıklamalar, münhasıran HUKUK DEVLETİ ülküsü ile ilgili olarak duyduğum endişeler dolayısıyla yapılmıştır.” İfadelerini kullandı. Haber Merkezi