Afrin'de 5 köy daha TSK ve ÖSO denetiminde

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun, Afrin'in kuzeyindeki Sorani, Heyyani, Zeytune, Çarkanlı ve Arpaviran köylerini PYD'den aldığı belirtildi.

Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 32. günde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Afrin'in Sorani, Heyyani, Çarkanlı, Arpaviran ve Zeytune köylerini aldığı bildirildi. AA'nın aktardığı habere göre, TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO, biri belde merkezi, 55'i köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 81 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

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