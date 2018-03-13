Afrin'de 7 köy daha temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'de Mağaracık, Dermeşkanlı, Masaracık, Karabaş, Aşağı Kefer Dali, Şeyh Abdurrahman ve Kela köylerini teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de bir günde 7 köyü daha teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Şeyh Abdurrahman ve Kela köylerini teröristlerden temizledi.

Gün içinde Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Masaracık, Afrin'in Cinderes beldesine bağlı Karabaş ile Afrin ilçe merkezine bağlı Aşağı Kefer Dali köyleri ve Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Mağaracık ve Dermeşkanlı köyleri YPG/PKK-DAEŞ'ten arındırılmıştı.

Böylece 182'si köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 219 bölge kontrol altına alınmış oldu.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.