Afrin'de 94 nokta terör örgütlerinden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda, bugün de 3 köyün terör örgütlerinden kurtarılmasıyla 94 nokta temizlenmiş oldu. Harekatın başlangıcından bu yana bin 829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesini terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlemek amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütü mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Operasyonlar sonucu 49 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 829 oldu.

Üç köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Mikdad ve Ali Racu köylerini YPG/PKK-DAEŞ'ten kurtardı.

Sabah saatlerinde de Cinderes beldesindeki Tell Dilur köyünün kurtarıldığı duyurulmuştu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 66'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 94 noktayı örgütten kurtardı.

Uçaklar ve topçu birlikleri hedefleri vuruyor

Afrin kırsalında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerin yer aldığı hedefler, uçaklar ve topçu birlikler tarafından vuruluyor.

Kilis'in Suriye sınırındaki bölgelerde yer alan hedeflerin vurulmasıyla yükselen dumanlar, sınır hattından görülüyor.