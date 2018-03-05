Afrin'de iki köy daha terörden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Beluşank ve Alıcı köylerini teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Beluşank ve Alıcı köylerini teröristlerden arındırdı. Edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DAEŞ'ten kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 136 noktayı ele geçirdi. AA

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