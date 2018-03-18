Afrin'de son durum?

Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçiren TSK ve ÖSO, ilçede 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ilçede 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı. Kuzey, doğu ve batı bölgeler kontrol altında TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı. Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu. Gün boyu ilçe merkezinde yaşananlar ÖSO savaşçıları, TSİ 05.00 sularında, ilçe merkezini kuşatan cephe hatlarından çıkış yaptı. Yaklaşık bir saat içinde unsurlar, doğu, batı ve kuzey yönlerinden merkeze girmeye başladı. Bu sırada teröristlerin döşediği birkaç mayın infilak etti. İlerleyen TSK ve ÖSO unsurları ilk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi. Direnişle karşılaşmayan ÖSO ve TSK unsurları, 8.30 sularında ilçe merkezinde kontrolü sağladı. Kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı. TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor. *** Okumak için tıklayınız: Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı: TSK, Afrin'den ilk görüntüleri paylaştı AA

Okunma Sayısı: 391

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.